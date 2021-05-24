Кулеба об инциденте с Ryanair: преследуя несогласных, Беларусь не останавливается ни перед чем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. По его словам, власти Беларуси не остановятся ни перед чем.

Об этом Кулеба написал в Twitter .

"Преследуя несогласных, власти Беларуси не останавливаются ни перед чем. Опасным уже стал и авиапространство. Украина всегда была заинтересована в демократическом Беларуси, где уважают права человека. Но сейчас готовим остановку авиасообщения и запрет Украинской самолетам пролетать ее небом", - заявил министр.

Напомним, Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина, где рассмотрят вопрос прекращения авиасообщения с Беларусью.

Ранее в Офисе президента говорили, что перед принятием решения о прекращении авиасообщения с Беларусью нужно провести консультации на разных уровнях. Однако после этого глава государства поручил Кабмину запретить полеты в Беларусь.

Вчера белорусский режим принудительно посадил самолет компании Ryanair в Минске, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Для посадки самолета был задействован даже истребитель.

После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не входили в воздушное пространство Беларуси. А Литва и Беларусь запретили полеты над Беларусью.