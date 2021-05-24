Кулеба про інцидент з Ryanair: переслідуючи незгодних, Білорусь не зупиняється ні перед чим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував примусову посадку літака Ryanair в Мінську. За його словами, влада Білорусі не зупиняться ні перед чим.

Про це Кулеба написав у Twitter .

"Переслідуючи незгодних, влада Білорусі не зупиняється ні перед чим. Небезпечним вже став і авіапростір. Україна завжди була зацікавлена в демократичному Білорусі, де поважають права людини. Але зараз готуємо зупинку авіасполучення і заборону українським літакам пролітати її небом", - заявив міністр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну, де розглянуть питання припинення авіасполучення з Білоруссю.

Раніше в офісі президента говорили, що перед прийняттям рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.

Вчора Білоруський режим примусово посадив літак компанії Ryanair в Мінську, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Для посадки літака був задіяний навіть винищувач.

Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. А Литва і Білорусь заборонили польоти над Білоруссю.