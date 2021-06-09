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Кулеба: я готов к разговору с Лавровым в нормандском формате

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Берлин, Среда 09 июня 2021 17:45
Кулеба: я готов к разговору с Лавровым в нормандском формате Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым об урегулировании на Донбассе. Кулеба хочет провести такие переговоры в нормандском формате.

Об этом речь шла на пресс-конференции министра в Берлине.

"Я заверил (главу МИД Германии - ред.) Хайко в том, что я готов к предметному разговору с Лавровым в нормандском формате как по вопросам безопасности, так и политическим вопросам урегулирования", - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Украина хочет определить четкую последовательность шагов в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования, и какие будут шаги России, если Украина соответственно будет делать свои шаги", - добавил он.

Напомним, в конце мая Кулеба говорил, что Лавров избегает встречи в нормандском формате. Кулеба отмечал, что министры Германии и Франции готовы к переговорам, но Лавров их избегает.

Добавим, 31 мая французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласовал с Украиной и Россией встречу министров иностранных дел в нормандском формате.

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