Кулеба: я готов к разговору с Лавровым в нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым об урегулировании на Донбассе. Кулеба хочет провести такие переговоры в нормандском формате.

Об этом речь шла на пресс-конференции министра в Берлине.

"Я заверил (главу МИД Германии - ред.) Хайко в том, что я готов к предметному разговору с Лавровым в нормандском формате как по вопросам безопасности, так и политическим вопросам урегулирования", - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Украина хочет определить четкую последовательность шагов в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования, и какие будут шаги России, если Украина соответственно будет делать свои шаги", - добавил он.