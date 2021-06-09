Кулеба: я готовий до розмови з Лавровим у нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність до переговорів з главою російської дипломатії Сергієм Лавровим про врегулювання на Донбасі. Кулеба хоче провести такі переговори у нормандському форматі.

Про це йшлося на прес-конференції міністра в Берліні.

"Я запевнив (главу МЗС Німеччини - ред.) Хайко в тому, що я готовий до предметної розмови з Лавровим у нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання", - сказав Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що Україна хоче визначити чітку послідовність кроків у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми хочемо чітко розуміти, яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання, і які будуть кроки Росії, якщо Україна відповідно робитиме свої кроки", - додав він.