Кулеба з главою МЗС Норвегії обговорили перспективи розширення коаліції з F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою МЗС Норвегії Бартом Ейде. Вони обговорили розширення авіаційної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter (X).

Міністр наголосив, що цінує зусилля Норвегії збільшити допомогу Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки для зміцнення енергетичної системи України.

"Ми обговорювали розширення цієї ініціативи", - заявив глава МЗС.

Кулеба подякував Норвегії за її участь у коаліції з передачі Україні винищувачів F-16.

"Я розмовляв із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде, щоб узгодити наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу впровадження формули миру", - зазначив міністр.

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, минулого тижня офіційно стало відомо, що Україна отримала від партнерів винищувачі F-16. Цьому передували повідомлення західних ЗМІ про передачу літаків.

Президент Володимир Зеленський у День Повітряних сил ЗСУ, 4 серпня, показав F-16, які вже передали Україні. Поки залишається невідомим, скільки літаків отримали Повітряні сили і які місії вони виконують.

В Україні наголошують, що поки отриманих літаків не достатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

Детальніше про те, навіщо Україні F-16 і як вони допоможуть у відбитті російських атак - у матеріалі РБК-Україна.

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