Кулеба с главой МИД Норвегии обсудили перспективы расширения коалиции по F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Норвегии Бартом Эйде. Они обсудили расширение авиационной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter (X).

"Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде, чтобы согласовать следующие шаги по привлечению новых стран в процесс внедрения формулы мира", - отметил министр.

Кулеба поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

"Мы обсуждали расширение этой инициативы", - заявил глава МИД.

Министр отметил, что ценит усилия Норвегии увеличить помощь Украине, а также ее решение предпринять дополнительные шаги по укреплению энергетической системы Украины.