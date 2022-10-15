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Кулеба дав пораду американській Schlumberger після скандалу з мобілізацією в РФ

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Американській нафтосервісній компанії Schlumberger слід покинути російський ринок після звинувачень у співпраці з владою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади у наборі працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - виходити з Росії зараз", - написав міністр.

Нагадаємо, Reuters писало, що робітники Schlumberger звинувачують керівництво у співпраці з владою РФ. Правозахисники зазначали, що російське законодавство вимагає від компаній допомагати з мобілізацією, доставляти повістки та проводити військовий облік, навіть якщо серед робітників є тільки один військовозобов’язаний. При цьому керівництво компанії не хоче переводити працівників на дистанційну роботу за межами РФ.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито за тижні мобілізація у Росії закінчиться.

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Дмитро КулебаСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація