Кулеба дав пораду американській Schlumberger після скандалу з мобілізацією в РФ

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади у наборі працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - виходити з Росії зараз", - написав міністр.

Нагадаємо, Reuters писало, що робітники Schlumberger звинувачують керівництво у співпраці з владою РФ. Правозахисники зазначали, що російське законодавство вимагає від компаній допомагати з мобілізацією, доставляти повістки та проводити військовий облік, навіть якщо серед робітників є тільки один військовозобов’язаний. При цьому керівництво компанії не хоче переводити працівників на дистанційну роботу за межами РФ.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито за тижні мобілізація у Росії закінчиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.