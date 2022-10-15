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Співробітники Schlumberger у Росії почали отримувати повістки на роботі

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Москва, Субота 15 жовтня 2022 14:41
Співробітники Schlumberger у Росії почали отримувати повістки на роботі Фото: п ерсонал Schlumberger у Росії отримує повістки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Персон російського офісу американської нафтосервісної компанії Schlumberger почав отримувати повістки на роботі. Проте керівництво компанії не хоче переводити працівників на дистанційну роботу за межами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Робітники компанії звинувачують керівництво Schlumberger у співпраці з владою РФ. Це викликало негативну реакцію.

За даними правозахисників, російське законодавство вимагає від компаній допомагати з мобілізацією, зокрема доставляти повістки та проводити військовий облік, навіть якщо серед робітників є тільки один військовозобов’язаний.

За даними видання, у російському офісі Schlumberger працює понад 9 тисяч осіб. Це близько 10% від усього персоналу компанії. Згідно з документами десятки російських співробітників вже виїхали з РФ за кордон.

Водночас у Schlumberger заявляють, що будуть і надалі дотримуватися російських законів, а управління цими процесами поклали на місцевих менеджерів.

Нагадаємо, вчора диктатор Володимир Путін заявив, що нібито за тижні у Росії закінчиться мобілізація.

Проте аналітики ISW вважають, що глава Кремля таким чином хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність військкоматів для звичайного осіннього призову, який розпочнеться 1 листопада.

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