RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба дал совет американской Schlumberger после скандала с мобилизацией в РФ

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Американской нефтесервисной компании Schlumberger следует покинуть российский рынок после обвинений в сотрудничестве с властями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти в наборе работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации - выходить из России сейчас", - написал министр.

Напомним, Reuters писало, что рабочие Schlumberger обвиняют руководство в сотрудничестве с властями РФ. Правозащитники отмечали, что российское законодательство требует от компаний помогать с мобилизацией, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди рабочих только один военнообязанный. При этом руководство компании не желает переводить работников на дистанционную работу за пределами РФ.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что якобы через неделю мобилизация в России закончится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация