Кулеба дал совет американской Schlumberger после скандала с мобилизацией в РФ

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти в наборе работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации - выходить из России сейчас", - написал министр.

Напомним, Reuters писало, что рабочие Schlumberger обвиняют руководство в сотрудничестве с властями РФ. Правозащитники отмечали, что российское законодательство требует от компаний помогать с мобилизацией, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди рабочих только один военнообязанный. При этом руководство компании не желает переводить работников на дистанционную работу за пределами РФ.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что якобы через неделю мобилизация в России закончится.

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