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Кулеба: членство Украины в НАТО является исторически неизбежным

Автор: Юлия Струк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал членство Украины в НАТО исторически неизбежным. Он подчеркнул, что рано говорить о том, что саммит НАТО в июне пройдет без нашего государства.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Саммит НАТО в июне является минисаммитом, только союзники. Мы ищем форматы, чтобы привлечь к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит пройдет без Украины - рано", - заверил глава МИД.

Напомним, в Офисе президента рассчитывают на участие Украины в саммите НАТО. Его планируют провести 14 июня "в узком кругу".

Заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

К слову, главными темами саммита НАТО будут агрессия России, терроризм, кибербезопасность, изменения климата, а также усиление позиций Китая. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в НАТО.

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Новости Украины НАТОДмитрий Кулеба