RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба: членство України в НАТО є історично неминучим

Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав членство України в НАТО історично неминучим. Він підкреслив, що рано говорити про те, що саміт НАТО у червні відбудеться без нашої держави.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Членство України в НАТО є історично неминучим. Саміт НАТО в червні є мінісаміт, лише союзники. Ми шукаємо формати, щоб долучити до нього Україну та Грузію. Говорити про те, що саміт відбудеться без України - зарано", - запевнив глава МЗС.

Нагадаємо, в Офісі президента розраховують на участь України в саміті НАТО. Його планують провести 14 червня "у вузькому колі".

Засідання Північноатлантичної ради НАТО пройде на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що участь України в саміті НАТО не підтверджена.

До слова, головними темами саміту НАТО будуть агресія Росії, тероризм, кібербезпека, зміни клімату, а також посилення позицій Китаю. Україна сподівається, що під час саміту Київ отримає План дій щодо членства в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОДмитро Кулеба