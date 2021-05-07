ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Участие Украины в саммите НАТО еще не подтверждено, - Стефанишина

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 19:17
Участие Украины в саммите НАТО еще не подтверждено, - Стефанишина Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, будет ли Украина участвовать в саммите НАТО. По ее словам, участие Украины еще не подтверждено.

Об этом вице-премьер написала на странице в Facebook.

Как пояснила Стефанишина, пока повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, только известно, что он состоится 14 июня. Она добавила, что участие партнеров НАТО таких, как Украина, определяется в диалоге с Альянсом.

"Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о ее результатах", - отметила вице-премьер.

Стефанишина рассказала, что 17-18 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, во время которого планирует обсудить все важные вопросы взаимодействия Украины и НАТО.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", - заявила она.

Напомним, главными темами саммита НАТО будут агрессия России, терроризм, кибербезопасность, изменения климата, а также усиление позиций Китая. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в НАТО.

Кроме того, вице-премьер Стефанишина заявляла, что уже пришло время дать Украине ПДЧ в НАТО. Украинская сторона, по ее словам, была готова к этому больше, чем 13 лет назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика саммит НАТО Украина
NEWS
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена