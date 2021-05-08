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У Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО в июне

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 12:29
У Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО в июне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В офисе президента рассчитывают на участие Украины в саммите НАТО. Его планируют провести 14 июня "в узком кругу".

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в комментарии "Укринформу".

На саммите, как ожидается, рассмотрят вопрос предоставления Украине ПДЧ. Заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса, согласно программе саммита, которую утвердили 6 июня.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за оставшееся до саммита время у союзников есть возможность его пересмотреть", - сказал Жовква.

В то же время он подчеркнул, что в офисе президента убеждены, что тема Украины будет обязательно обсуждена.

"Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - добавил Жовква.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Напомним, главными темами саммита НАТО будут агрессия России, терроризм, кибербезопасность, изменения климата, а также усиление позиций Китая. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в НАТО.

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