Кулеба о членстве Украины в ЕС: это все равно произойдет

Украина все равно получит статус кандидата в члены ЕС. И у Германии есть выбор: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы или же наблюдать за этим процессом, но без участия ее лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам поездки в Берлин.
"Это все равно произойдет. Это неизбежно. Мы хотим, чтобы это произошло рано. Своевременно, в конце июня, на саммите Европейского союза. Поэтому выбор перед немецкими элитами стоит очень простой: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы. Или же это все равно произойдет, но без вашего лидера. Было бы лучше, если бы вы стояли во главе этого процесса", - сказал он.
Как сообщалось, в Берлине в воскресенье, 15 мая, прошла встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС.
До этого Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.
По данным СМИ, ЕС планирует в мае предоставить Украине вывод на вторую часть анкеты касательно членства.
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