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"Больше оружия направляется в Украину". Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 12:09
"Больше оружия направляется в Украину". Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине Фото: Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Наталия Гурковская

В Берлине в воскресенье, 15 мая, прошла встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт добрался к потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - цитирует ведомство слова Кулебы.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

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Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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