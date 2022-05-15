"Больше оружия направляется в Украину". Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине

В Берлине в воскресенье, 15 мая, прошла встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт добрался к потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - цитирует ведомство слова Кулебы.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.