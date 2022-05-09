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Украина подготовила вторую часть анкеты для членства в ЕС

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 14:21
Украина подготовила вторую часть анкеты для членства в ЕС Фото: Украина подготовила вторую часть анкеты для членства в ЕС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ передадут в Еврокомиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что сегодня глава государства Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время видеоконференции гарант продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для членства в ЕС

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

По данным СМИ, ЕС планирует в мае предоставить Украине вывод на вторую часть анкеты касательно членства

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