Украина подготовила вторую часть анкеты для членства в ЕС
Фото: Украина подготовила вторую часть анкеты для членства в ЕС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ передадут в Еврокомиссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что сегодня глава государства Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время видеоконференции гарант продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для членства в ЕС
Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.
По данным СМИ, ЕС планирует в мае предоставить Украине вывод на вторую часть анкеты касательно членства
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