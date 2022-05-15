Кулеба про членство України в ЄС: це все одно станеться

Україна все одно отримає статус кандидата в члени ЄС. І у Німеччини є вибір: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи або ж спостерігати за цим процесом, але без участі її лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби по за підсумками поїздки до Берліна.
"Це все одно станеться. Це неминуче. Ми хочемо, щоб це відбулось рано. Своєчасно, наприкінці червня, на саміті Європейського союзу. Тому вибір перед німецькими елітами стоїть дуже простий: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи. Або ж це все одно станеться, але без вашого лідера. Було б краще, якщо б ви стояли на чолі цього процесу", - сказав він.
Як повідомлялось, в Берліні в неділю, 15 травня, відбулася зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Раніше Україна підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС.
До цього Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.
За даними ЗМІ, ЄС планує у травні надати Україні висновок на другу частину анкети щодо членства.
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