Кулеба про членство України в ЄС: це все одно станеться

Україна все одно отримає статус кандидата в члени ЄС. І у Німеччини є вибір: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи або ж спостерігати за цим процесом, але без участі її лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби по за підсумками поїздки до Берліна.