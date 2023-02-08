Кулеба у Британії: сьогодні для України та її сил оборони буде дуже корисний день

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Британії. Цей день має стати дуже корисним для нашої країни та її захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

Кулеба зазначив, що для нього було честю скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force.

"Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав міністр.

Зазначимо, що Зеленський перебуває з візитом у Великобританії. Він вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. У нього також запланована зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Усі подробиці поїздки президента до Британії читайте в матеріалі РБК-Україна.

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