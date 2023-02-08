Кулеба в Британии: сегодня для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Британии. Этот день должен стать очень полезным для нашей страны и ее защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

Кулеба отметил, что для него было честью воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force.

"В скором времени этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", - написал министр.

Отметим, что Зеленский находится с визитом в Великобритании. Он уже встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. У него также запланирована встреча с королем Британии Чарльзом ІІІ.

Все подробности поездки президента в Британию читайте в материале РБК-Украина.

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