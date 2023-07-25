Кулеба про блокування країнами ЄС імпорту українського зерна: грає на руку Путіну

Наміри окремих країн Євросоюзу продовжити обмеження на ввезення українського зерна після 15 вересня є неприйнятними. Такі дії грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю France24 .

"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів. Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Глава МЗС також наголосив, що Росія руйнує зернову інфраструктуру України, зокрема, й тому, що хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і її західними сусідами.

Заборона експорту українського зерна

Нагадаємо, у травні Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що такий експорт різко впливав на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів.

Обмеження спочатку запроваджували до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Ще у червні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Єврокомісія пообіцяла нашій країні більше не продовжувати обмеження.

При цьому 19 липня міністри Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії вирішили попросити Єврокомісію продовжити обмеження щонайменше до кінця року.

Варто зауважити, що експорт українського зерна ускладнив вихід Росії із "зернової угоди", про яку країна-агресор заявила минулого тижня.