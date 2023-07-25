Кулеба о блокировании странами ЕС импорта украинского зерна: играет на руку Путину

Намерения отдельных стран Евросоюза продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября неприемлемы. Такие действия играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью France24 .

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов. Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Глава МИД также подчеркнул, что Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, в том числе и потому, что хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее западными соседями.

Запрет на экспорт украинского зерна

Напомним, в мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это связано с тем, что такой экспорт резко влиял на внутренние рынки стран, что создавало проблемы для местных фермеров.

Ограничения сначала вводили до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Еврокомиссия пообещала нашей стране больше не продлевать ограничения.

При этом 19 июля министры Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Болгарии решили попросить Еврокомиссию продлить ограничение, по меньшей мере, до конца года.

Следует заметить, что экспорт украинского зерна усложнил выход России из "зернового соглашения", о котором страна-агрессор заявила на прошлой неделе.