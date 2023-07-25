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Кулеба о блокировании странами ЕС импорта украинского зерна: играет на руку Путину

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 14:57
Кулеба о блокировании странами ЕС импорта украинского зерна: играет на руку Путину Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Намерения отдельных стран Евросоюза продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября неприемлемы. Такие действия играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью France24.

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов. Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Глава МИД также подчеркнул, что Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, в том числе и потому, что хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее западными соседями.

Запрет на экспорт украинского зерна

Напомним, в мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это связано с тем, что такой экспорт резко влиял на внутренние рынки стран, что создавало проблемы для местных фермеров.

Ограничения сначала вводили до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Еврокомиссия пообещала нашей стране больше не продлевать ограничения.

При этом 19 июля министры Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Болгарии решили попросить Еврокомиссию продлить ограничение, по меньшей мере, до конца года.

Следует заметить, что экспорт украинского зерна усложнил выход России из "зернового соглашения", о котором страна-агрессор заявила на прошлой неделе.

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