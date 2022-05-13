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Кулеба о блокировании нефтяного эмбарго Венгрией: европейское единство может быть разрушено

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Венгрия выступает против введения эмбарго на нефть России. Это может стать первым случаем разрушения европейского единства.

Об этом во время подхода к прессе, после встречи G7, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Мы все ждем завершения европейской драмы, с введением шестого санкционного пакета. Я полагаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны - Венгрии", - заявил Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии.

Министр надеется, что Евросоюзу все же удастся решить этот вопрос.

В то же время, по словам Кулебы, аргументы Венгрии не являются убедительными, и их позиция относительно эмбарго в большей степени обоснована политическими, а не экономическими факторами.

"Я думаю, теоретически, если Венгрия не поддержит решение (касаемо эмбарго, - ред.), это нанесет большой удар по самому ЕС", - сказал Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, нефтяное эмбарго против России необходимо ввести как можно скорее.

Между тем в Венгрии назвали условия, при которых поддержат эмбарго на российскую нефть. МИД страны требует от ЕС экономическую помощь для восстановления и компенсацию.

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