Кулеба о блокировании нефтяного эмбарго Венгрией: европейское единство может быть разрушено

"Мы все ждем завершения европейской драмы, с введением шестого санкционного пакета. Я полагаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны - Венгрии", - заявил Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии.

Министр надеется, что Евросоюзу все же удастся решить этот вопрос.

В то же время, по словам Кулебы, аргументы Венгрии не являются убедительными, и их позиция относительно эмбарго в большей степени обоснована политическими, а не экономическими факторами.

"Я думаю, теоретически, если Венгрия не поддержит решение (касаемо эмбарго, - ред.), это нанесет большой удар по самому ЕС", - сказал Кулеба.