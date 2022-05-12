Времени на дискуссии нет. В ОП призвали ЕС немедленно ввести нефтяное эмбарго

Нефтяное эмбарго против России необходимо вводить как можно раньше. Затягивание введения новых санкций может привести к ужасным последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Евросоюз обязан немедленно ввести эмбарго на российскую нефть. Времени нет", - заявил Подоляк.

Он также напомнил, что если бы в 1938 году лидеры стран действовали решительно, Европа могла бы избежать Второй мировой. Но политики оказались трусами, заигрывали с агрессором.

"Следствие - миллионы человеческих трагедий. История не простит, если мы наступим на эти грабли снова", - подчеркнул политик.