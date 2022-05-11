В Венгрии назвали условия, при которых поддержат эмбарго на российскую нефть

Венгрия считает реальным введение эмбарго на российскую нефть. Однако страна озвучила Евросоюзу ряд условий, при которых сможет поддержать данный запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Петра Сийярто в Facebook .

Министр снова подчеркнул, что отказ от российской нефти нанесет огромный ущерб экономике Венгрии и разрушит энергетическую безопасность страны. По его словам, после введения эмбарго цены на мазут могут вырасти на 50-60%, что в свою очередь повлечет рост цен на продукты.

Глава МИД потребовал от ЕС предоставить решение, в частности экономическую помощь для восстановления и компенсацию.

"Мы ждем предложений не только по реконструкции наших НПЗ на сотни миллионов долларов, не только по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и на будущее экономики. Нефтяное эмбарго потребует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить порядка нескольких миллиардов евро", - заявил Сийярто.

Он отметил, что правительство Венгрии на этой неделе предоставит свои предложения Евросоюзу.