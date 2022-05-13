Кулеба про блокування нафтового ембарго Угоршиною: Європейська єдність може бути зруйнована

"Ми всі чекаємо завершення європейської драми, із запровадженням шостого санкційного пакета. Я вважаю, якщо в цьому пакеті не буде нафтового ембарго, Путін зможе святкувати, бо ця вперше європейська єдність буде зруйнована через одну країну - Угорщину", - заявив Кулеба.

Міністр сподівається, що Євросоюзу все ж вдасться розв'язати це питання.

Водночас за словами Кулеби, аргументи Угорщини не є переконливими, і їхня позиція щодо ембарго більшою мірою обґрунтована політичними, а не економічними факторами.

"Я думаю, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (по ембарго, - ред.), це завдасть великого удару по самому ЄС", - сказав Кулеба.