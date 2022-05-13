RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба про блокування нафтового ембарго Угоршиною: Європейська єдність може бути зруйнована

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Угорщина виступає проти запровадження ембарго на нафту Росії. Це може стати першим випадком руйнування європейської єдності.

Про це під час підходу до преси, після зустрічі G7, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Ми всі чекаємо завершення європейської драми, із запровадженням шостого санкційного пакета. Я вважаю, якщо в цьому пакеті не буде нафтового ембарго, Путін зможе святкувати, бо ця вперше європейська єдність буде зруйнована через одну країну - Угорщину", - заявив Кулеба.

Міністр сподівається, що Євросоюзу все ж вдасться розв'язати це питання.

Водночас за словами Кулеби, аргументи Угорщини не є переконливими, і їхня позиція щодо ембарго більшою мірою обґрунтована політичними, а не економічними факторами.

"Я думаю, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (по ембарго, - ред.), це завдасть великого удару по самому ЄС", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, нафтове ембарго проти Росії необхідно ввести якомога швидше.

Тим часом в Угорщині назвали умови, за яких підтримають ембарго на російську нафту. МЗС країни вимагає від ЄС економічну допомогу для відновлення і компенсацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМЗСРосійська ФедераціяУкраїнаУгорщинаСанкції проти Росії