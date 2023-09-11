Кулеба - Бербок про надання Україні Taurus: Ви все одно це зробите, навіщо втрачати час

Кулеба та Бербок обговорили двосторонні відносини України та Німеччини, а також нові шляхи експорту зерна та надання додаткового озброєння. В тому числі мова йшла і про посилення протиповітряної оборони та передачі далекобійних ракет Taurus.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що Німеччина все одно передасть Україні Taurus для захисту портів від російських авіаударів і не варто відтягувати дане рішення.

"Ви все одно це зробите, це лише питання часу, і я не розумію, навіщо ми втрачаємо час", - сказав він.

Ракети Taurus

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін не зважився на передачу.

Наприкінці липня німецькі журналісти писали, що в уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому, за інформацією Spiegel, канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари українських військових по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас ексміністр оборони Олексій Резніков оптимістичний у питанні Taurus. Він вважає, що загальний процес передачі має зайняти менш як рік.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що владу Німеччини зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

Разом з тим, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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