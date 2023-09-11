Кулеба - Бербок о предоставлении Украине Taurus: Вы все равно это сделаете, зачем терять время

Кулеба и Бербок обсудили двусторонние отношения Украины и Германии, а также новые пути экспорта зерна и дополнительного вооружения. В том числе речь шла и об усилении противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Германия все равно передаст Украине Taurus для защиты портов от российских авиаударов и не следует оттягивать данное решение.

"Вы все равно это сделаете, это только вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем время", – сказал он.

Ракеты Taurus

Ранее СМИ сообщали, что Украина официально пригласила у Германии ракеты Taurus, но Берлин не решился на передачу.

В конце июля немецкие журналисты писали, что в правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом, по информации Spiegel, канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары украинских военных по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время, эксминистр обороны Алексей Резников оптимистичен в вопросе Taurus. Он считает, что общий процесс передачи должен занять менее года.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что власть Германии останавливает не недоверие к Украине, а страх раздражать Москву.

Вместе с тем, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что Шольц - единственный внутри коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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