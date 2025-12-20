ua en ru
Кулеба анонсував гнучкий режим роботи КПП на півдні Одещини: що змінилося

Україна, Субота 20 грудня 2025 19:40
Кулеба анонсував гнучкий режим роботи КПП на півдні Одещини: що змінилося
Автор: Сергій Козачук

Анонсовано новий режим роботи пунктів пропуску на півдні Одеської області, що полегшить пересування жителів Ізмаїла та Рені.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами.

"Ситуація розділилася на тих, хто залишився в Ізмаїлі та Рені і їм логістика до Одеси ускладнена", - сказав Кулеба журналістам.

Для полегшення пересування можна скористатися КПП з Молдовою. Три пункти пропуску - Кельменці, Бронниця та Вашківці - почали пропускати автобуси, що дозволяє більш гнучко організувати перевезення.

"Ми домовились про гнучкий підхід - два КПП, що раніше працювали лише для легкових, тепер будуть доступні і для вантажних перевезень", - додав віце-прем’єр. Це дозволить понад 100 фурам сьогодні проїхати через кордон у Вінницьку область.

"Сьогодні працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси. Йдеться про ПП "Кельменці", "Бронниця" та "Вашківці",- повідомив Кулеба на онлайн пресконференції.

Віцепрем’єр підкреслив, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні. Раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян.

Тепер нові правила забезпечують стабільну логістику, зменшують навантаження на Одесу та відкривають додаткові можливості для автобусних і вантажних перевезень.

Удар по мосту під Маяками

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні на пунктах пропуску запроваджено обмеження через удари Росії по мосту біля Маяків. Російські окупанти атакували цей міст дроном 19 грудня.

Також ми писали, що безпілотник влучив у автомобіль, який рухався по мосту. Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей госпіталізовані з травмами та гострою реакцією на стрес.

Сьогодні також з’явилася інформація про нові удари по цьому об’єкту, зафіксовані в моніторингових каналах.

Віцепрем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що через ці атаки країна терміново опрацьовує нові маршрути для пасажирського, вантажного та транзитного транспорту. Робота ведеться у координації з Молдовою.

Детальніше про причини атак Росії на мости в Одеській області читайте в матеріалі РБК-Україна.

