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Кулеба об агрессии России: украинцы побеждают, когда держат голову холодной

Новина українською →
Киев, Вторник 18 января 2022 18:48
Кулеба об агрессии России: украинцы побеждают, когда держат голову холодной Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной". Сама же ситуация остается под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

По его словам, визит канадского министра состоялся во время активизации большой дипломатии, целью которой является сдерживание России от реализации агрессивных планов.

"Наш сегодняшний разговор подтвердил, что мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", - отметил министр.

Он также выразил благодарность за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что президент России Владимир Путин преследует цель вернуть Украину под российский контроль, а также хочет унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.

Он также сказал, что Украина не планировала и не планирует наступление на Донбассе, поэтому у России нет причин стягивать свои войска к украинским границам.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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