Украина не планировала и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба
Украина не планирует какое-либо наступление на Донбассе для его деоккупации. Поэтому у Российской Федерации нет правдоподобных причин стягивать войска к украинским границам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перевод статьи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Le Figaro, опубликованный на сайте МИД.
"Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более ста тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе", - отметил он.
По его словам, украинская сторона, напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, провела 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе минских соглашений.
Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что у него сложилось впечатление, будто Украина готовит военную операцию на Донбассе.
Тогда же украинский МИД ответил, что такие заявления не соответствуют действительности.