Кулеба про агресію Росії: українці перемагають, коли тримають голову холодною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо будуть "тримати голову холодною". Сама ж ситуація залишається під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

За його словами, візит канадського міністра відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.

"Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - зазначив міністр.

Він також висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.