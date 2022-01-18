Кулеба про агресію Росії: українці перемагають, коли тримають голову холодною
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо будуть "тримати голову холодною". Сама ж ситуація залишається під контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.
За його словами, візит канадського міністра відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.
"Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - зазначив міністр.
Він також висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що президент Росії Володимир Путін має на меті повернути Україну під російський контроль, а також хоче принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.
Він також сказав, що Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, тому Росія не має причин стягувати свої війська до українських кордонів.