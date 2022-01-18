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Кулеба про агресію Росії: українці перемагають, коли тримають голову холодною

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 18:48
Кулеба про агресію Росії: українці перемагають, коли тримають голову холодною Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо будуть "тримати голову холодною". Сама ж ситуація залишається під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

За його словами, візит канадського міністра відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.

"Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - зазначив міністр.

Він також висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що президент Росії Володимир Путін має на меті повернути Україну під російський контроль, а також хоче принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.

Він також сказав, що Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, тому Росія не має причин стягувати свої війська до українських кордонів.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба
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