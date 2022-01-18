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Кулеба назвал цели Путина: вернуть Украину и унизить Запад

Новина українською →
Киев, Вторник 18 января 2022 14:06
Кулеба назвал цели Путина: вернуть Украину и унизить Запад Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин преследует цель вернуть Украину под российский контроль. А также унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перевод статьи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Le Figaro, опубликованный на сайте МИД.

"Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето по отношению к нашему евроатлантическому курсу. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", - пишет украинский министр.

По его словам, Путин хорошо спланировал нынешний кризис в сфере безопасности. А прошлогоднее стягивание войск, завершение строительства "Северного потока-2", обострение ситуации с газом в Европе сопровождаются дезинформацией и кибератаками.

"Все это - не обособленные события, а элементы более широкой стратегии России, направленной на снижение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира. Противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства. Франция может взять на себя такую ​​роль во время председательства в Совете ЕС", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее он заявил, что Украина не планировала и не планирует наступление на Донбассе, поэтому у России нет объективных причин для стягивания войск.

А американский сенатор Митт Ромни заявил, что Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз в той или иной форме.

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