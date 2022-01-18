Кулеба назвал цели Путина: вернуть Украину и унизить Запад

Президент России Владимир Путин преследует цель вернуть Украину под российский контроль. А также унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перевод статьи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Le Figaro, опубликованный на сайте МИД .

"Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето по отношению к нашему евроатлантическому курсу. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", - пишет украинский министр.

По его словам, Путин хорошо спланировал нынешний кризис в сфере безопасности. А прошлогоднее стягивание войск, завершение строительства "Северного потока-2", обострение ситуации с газом в Европе сопровождаются дезинформацией и кибератаками.

"Все это - не обособленные события, а элементы более широкой стратегии России, направленной на снижение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира. Противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства. Франция может взять на себя такую ​​роль во время председательства в Совете ЕС", - добавил Кулеба.