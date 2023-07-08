Кулеба о 500 днях войны: полтысячи аргументов помогать Украине и взять в НАТО

Каждый день борьбы против российской агрессии Украина доказывает, что достойна присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter .

"500 дней. 500 причин верить в Украину. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, интеграцией в ЕС и НАТО и других способов приблизить нашу общую победу", - написал он.

Достижения Украины за период войны

Сегодня наступил 500-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время наши защитники развеяли миф о "второй армии" мира и впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

Кроме того, ВСУ опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.

Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей освободительной войне.

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