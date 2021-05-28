Кулеба: 10 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, попросили о помощи в МИД

В Министерство иностранных дел Украины обратилось 10 граждан, которые лечатся в Беларуси. Им необходима помощь из-за закрытия авиасообщения с Украиной .

"Из 26 граждан Украины, которые сейчас на операциях в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Это люди, которые нуждаются в нашей помощи и обратились в МИД. Двум из этих десятерых мы ее уже предоставили. Об остальных 16 людях нам известно, однако они пока не заявили о необходимости в помощи”, - сообщил министр.

По его словам, МИД держит на особом контроле ситуацию с возвращением украинских пациентов трансплантологии.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что сейчас в Беларуси продолжают лечение 30 украинцев. В правительстве пообещали решить логистические вопросы в отношении этих граждан на фоне закрытия авиасообщения с Беларусью.

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Кроме того, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.