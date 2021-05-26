ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси лечатся 30 украинцев. Минздрав сделал заявление из-за запрета авиасообщения

Новина українською →
Среда 26 мая 2021 15:02
В Беларуси лечатся 30 украинцев. Минздрав сделал заявление из-за запрета авиасообщения Фото: в Беларуси лечатся 30 украинцев (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Сейчас в Беларуси продолжают лечение 30 украинцев. В правительстве обещают решить логистические вопросы по этим гражданам на фоне закрытия авиасообщения с Беларусью.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Так, Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением логистических вопросов граждан Украины, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

"По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование", - говорится в сообщении.

Дипломаты и специалисты Минздрава готовы помочь украинцам разработать оптимальный маршрут следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья.

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Напомним, украинские пограничники заявили, что осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Беларусь авиасообщение
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций