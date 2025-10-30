Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави

Справа Кудрицького

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило про підозру львівському бізнесменові та колишньому керівнику "Укренерго".

Як повідомили джерела РБК-Україна, підозри стосуються бізнесмена Ігоря Гринкевича, який вже перебуває в СІЗО у справі про махінації з військовими закупівлями, та екс-глави "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Слідство вважає, що саме Гринкевич організував схему, а Кудрицький, обіймаючи у 2018 році посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго", вступив із ним у змову.

За даними ДБР, у результаті тендерів між "Укренерго" і приватною компанією було укладено два договори на суму понад 68 млн гривень.

Після цього підряднику перерахували аванс - понад 13,7 млн гривень, які фігуранти привласнили, не маючи наміру виконувати умови контрактів.

У бюро зазначили, що учасники оборудки намагалися легалізувати отримані кошти, здійснюючи фінансові операції, щоб надати їм вигляду законних.

Гринкевичу оголошено підозру за статтями, пов'язаними з шахрайством, підробкою документів і відмиванням доходів.

Кудрицького затримали за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Учора, 29 жовтня, суд обрав Кудрицькому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Адвокат Микола Грабик обіцяв, що сторона захисту подаватиме апеляцію.

Уже сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що за Кудрицького внесли заставу.