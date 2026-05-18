Куди українці витрачають кешбек і як змінилися виплати: глава Мінекономіки розкрив деталі

За його словами, рішення продовжити експеримент ще на два роки зумовлене терміном дії відповідних урядових постанов та очевидним економічним ефектом.

Зокрема, дослідження Mastercard свідчать, що 41% користувачів почали частіше купувати українську продукцію, а торгові мережі фіксують зростання продажів вітчизняних товарів на 7-9%.

На що витрачають кошти та хто бере участь

Як зазначив міністр, програма наразі виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень.

"70% коштів кешбека витрачають на комуналку. Решта - на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці", - розповів Соболев.

На сьогодні до програми долучилися 1500 торгових мереж і магазинів - від великих ритейлерів на зразок АТБ, "Аврори" та "Епіцентру" до невеликих регіональних крамниць. Головна умова для закладів торгівлі - перебування на загальній системі оподаткування, приймання безготівкової оплати та видача фіскальних чеків, що стимулює легалізацію бізнесу.

Нові правила виплат та скільки це коштує бюджету

Соболев повідомив, що цього року правила нарахування кешбеку оптимізували, аби допомогти українським виробникам конкурувати із субсидованим іноземним імпортом (наприклад, польськими сирами):

До 15% збільшили кешбек на товари, де частка імпорту перевищує 35% (більшість непродовольчих товарів та деякі продукти, зокрема тверді сири).

До 5% зменшили кешбек на продукцію тих галузей, де українські виробники й так повністю домінують на ринку.

Такі нововведення дозволили знизити витрати державного бюджету на програму на 100 млн гривень щомісяця. Наразі оновлений "Національний кешбек" обходиться державі приблизно у 450 млн гривень на місяць.

Окремо міністр згадав про так званий паливний кешбек, витрати на який становлять 20 млн гривень на день. За словами урядовця, цей напрямок виплат буде продовжений тільки на травень.