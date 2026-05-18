Куда украинцы тратят кэшбек и как изменились выплаты: глава Минэкономики раскрыл детали

Кабинет министров продлил действие программы "Национальный кэшбек" еще на два года. За время ее работы большинство украинцев направляют полученные от государства средства на оплату коммунальных услуг.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, решение продлить эксперимент еще на два года обусловлено сроком действия соответствующих правительственных постановлений и очевидным экономическим эффектом.
В частности, исследования Mastercard свидетельствуют, что 41% пользователей стали чаще покупать украинскую продукцию, а торговые сети фиксируют рост продаж отечественных товаров на 7-9%.
Как отметил министр, программа сейчас выполняет важную социальную функцию, поскольку большинство ее участников имеют семейный доход до 40 тысяч гривен.
"70% средств кэшбека тратят на коммуналку. Остальные - на украинские товары или услуги, все средства остаются в экономике", - рассказал Соболев.
На сегодня к программе присоединились 1500 торговых сетей и магазинов - от крупных ритейлеров вроде АТБ, "Авроры" и "Эпицентра" до небольших региональных магазинов. Главное условие для заведений торговли - пребывание на общей системе налогообложения, прием безналичной оплаты и выдача фискальных чеков, что стимулирует легализацию бизнеса.
Соболев сообщил, что в этом году правила начисления кэшбека оптимизировали, чтобы помочь украинским производителям конкурировать с субсидированным иностранным импортом (например, польскими сырами):
До 15% увеличили кэшбек на товары, где доля импорта превышает 35% (большинство непродовольственных товаров и некоторые продукты, в частности твердые сыры).
До 5% уменьшили кэшбек на продукцию тех отраслей, где украинские производители и так полностью доминируют на рынке.
Такие нововведения позволили снизить расходы государственного бюджета на программу на 100 млн гривен ежемесячно. Сейчас обновленный "Национальный кэшбек" обходится государству примерно в 450 млн гривен в месяц.
Отдельно министр упомянул о так называемом топливном кэшбеке, расходы на который составляют 20 млн гривен в день. По словам чиновника, это направление выплат будет продолжено только на май.
Напомним, что Национальный кэшбек - это государственная программа, направленная на поддержку отечественных производителей. Она позволяет гражданам возвращать часть средств, потраченных на покупку товаров украинского производства.
Полученные средства граждане могут потратить на оплату коммунальных услуг, медицинские товары, транспорт, мобильную связь, кинотеатры или задонатить на нужды Сил обороны Украины. Максимальная сумма выплат составляет 3 000 гривен в месяц.
В марте этого года, на фоне подорожания цен на нефтепродукты, правительство запустило и топливный кэшбек, с которого украинцы могут получить до 1 000 грн кэшбека в месяц. Программа действует до конца мая.