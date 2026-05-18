Куда украинцы тратят кэшбек и как изменились выплаты: глава Минэкономики раскрыл детали

По его словам, решение продлить эксперимент еще на два года обусловлено сроком действия соответствующих правительственных постановлений и очевидным экономическим эффектом.

В частности, исследования Mastercard свидетельствуют, что 41% пользователей стали чаще покупать украинскую продукцию, а торговые сети фиксируют рост продаж отечественных товаров на 7-9%.

На что тратят средства и кто участвует

Как отметил министр, программа сейчас выполняет важную социальную функцию, поскольку большинство ее участников имеют семейный доход до 40 тысяч гривен.

"70% средств кэшбека тратят на коммуналку. Остальные - на украинские товары или услуги, все средства остаются в экономике", - рассказал Соболев.

На сегодня к программе присоединились 1500 торговых сетей и магазинов - от крупных ритейлеров вроде АТБ, "Авроры" и "Эпицентра" до небольших региональных магазинов. Главное условие для заведений торговли - пребывание на общей системе налогообложения, прием безналичной оплаты и выдача фискальных чеков, что стимулирует легализацию бизнеса.

Новые правила выплат и сколько это стоит бюджету

Соболев сообщил, что в этом году правила начисления кэшбека оптимизировали, чтобы помочь украинским производителям конкурировать с субсидированным иностранным импортом (например, польскими сырами):

До 15% увеличили кэшбек на товары, где доля импорта превышает 35% (большинство непродовольственных товаров и некоторые продукты, в частности твердые сыры).

До 5% уменьшили кэшбек на продукцию тех отраслей, где украинские производители и так полностью доминируют на рынке.

Такие нововведения позволили снизить расходы государственного бюджета на программу на 100 млн гривен ежемесячно. Сейчас обновленный "Национальный кэшбек" обходится государству примерно в 450 млн гривен в месяц.

Отдельно министр упомянул о так называемом топливном кэшбеке, расходы на который составляют 20 млн гривен в день. По словам чиновника, это направление выплат будет продолжено только на май.