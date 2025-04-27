Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращими

Столичні заклади вищої освіти є одними із найпопулярніших серед вступників. На одне бюджетне місце змагаються абітурієнти із найвищими результатами НМТ.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта розповідає, які ВНЗ столиці визнані найкращими.
Освітній ресурс "Освіта.ua" щороку складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. При визначенні найкращих закладів беруть до уваги інші національні рейтинги ВНЗ: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них має різні критерії оцінювання закладів.
Консолідований рейтинг торік визначив наступну десятку найкращих ВНЗ столиці:
Додамо, що щороку список лідерів практично не міняється. Тож очікувано у 2025 перелічені заклади також очолять рейтинг найкращих ВНЗ Києва.
НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме до 25 липня. Тестування матиме основну та додаткову сесії, під час яких потрібно пройти перевірку своїх знань із чотирьох предметів: математики, української мови та історії України (обов'язкові предмети) та одного предмета на вибір (українська літературу, іноземна мова, географія, фізика, біологія, хімія).
Слід набрати хоча б 100 балів зі 200, аби подолати мінімальний поріг, який дозволить подавати документи на вступ у ВНЗ.
Цьогоріч вступники можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.
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