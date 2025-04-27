Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшими

Куда поступать в Киеве: рейтинг лучших вузов

Образовательный ресурс "Освіта.ua" ежегодно составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание другие национальные рейтинги вузов: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них имеет различные критерии оценки заведений.

Консолидированный рейтинг в прошлом году определил следующую десятку лучших вузов столицы:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный авиационный университет;

Государственный торгово-экономический университет;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Киевский национальный университет технологий и дизайна;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Рейтинг лучших университетов столицы (скриншот сайта Освіта.ua)

Добавим, что ежегодно список лидеров практически не меняется. Поэтому ожидаемо в 2025 году перечисленные заведения также возглавят рейтинг лучших вузов Киева.

Вступительная кампания-2025

НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится до 25 июля. Тестирование будет иметь основную и дополнительную сессии, во время которых нужно пройти проверку своих знаний по четырем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины (обязательные предметы) и одному предмету на выбор (украинская литература, иностранный язык, география, физика, биология, химия).

Следует набрать хотя бы 100 баллов из 200, чтобы преодолеть минимальный порог, который позволит подавать документы на поступление в вуз.

В этом году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.