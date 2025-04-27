Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшими

Столичные высшие учебные заведения являются одними из самых популярных среди поступающих. На одно бюджетное место соревнуются абитуриенты с самыми высокими результатами НМТ.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта рассказывает, какие вузы столицы признаны лучшими.
Образовательный ресурс "Освіта.ua" ежегодно составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание другие национальные рейтинги вузов: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них имеет различные критерии оценки заведений.
Консолидированный рейтинг в прошлом году определил следующую десятку лучших вузов столицы:
Добавим, что ежегодно список лидеров практически не меняется. Поэтому ожидаемо в 2025 году перечисленные заведения также возглавят рейтинг лучших вузов Киева.
НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится до 25 июля. Тестирование будет иметь основную и дополнительную сессии, во время которых нужно пройти проверку своих знаний по четырем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины (обязательные предметы) и одному предмету на выбор (украинская литература, иностранный язык, география, физика, биология, химия).
Следует набрать хотя бы 100 баллов из 200, чтобы преодолеть минимальный порог, который позволит подавать документы на поступление в вуз.
В этом году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.
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