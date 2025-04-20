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Найкращі в Україні: 10 вишів, в які мріють вступити випускники в 2025 році

Неділя 20 квітня 2025 08:00
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Найкращі в Україні: 10 вишів, в які мріють вступити випускники в 2025 році Які університети визнані найкращими в Україні (фото ілюстративне: facebook_com_kpiuaofficial)
Автор: Василина Копитко

Зовсім скоро в Україні стартує вступна кампанія-2025. Уже зараз тисячі випускників вибирають університет, який визначить їхнє майбутнє.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта розповідає, які ВНЗ визнані найкращими в Україні.

Консолідований рейтинг ВНЗ

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти складений на підставі відомих в Україні рейтингів вишів: "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Бал НМТ на контракт". У цьому списку 235 освітніх закладів.

Десятка найкращих ВНЗ:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Додамо також, що у рейтингу дані за 2024 рік, оскільки цьогорічні списки поки не оприлюднили. Втім, десятка найкращих освітніх закладів переважно з року в рік залишається незмінною.

Рейтинг SCIVERSE SCOPUS

Також наводимо список найкращих ВНЗ, згідно з базою даних SCIVERSE SCOPUS. Результати рейтингу основані на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

База постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

Найкращі в Україні: 10 вишів, в які мріють вступити випускники в 2025 роціРейтинг ВНЗ за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS (скриншот сайту Освіта)

Деталі вступної кампанії-2025

Основна сесія НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме 25 червня, а додаткова проходитиме з 14 по 25 липня.

У 2025 році абітурієнти можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.

Читайте також про те, які українські ВНЗ міжнародний рейтинг визнав найкращими.

Раніше ми писали про те, скільки балів потрібно набрати на НМТ-2025, щоб вступити у ВНЗ, та що робити, якщо не подолали поріг.

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