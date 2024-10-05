Куди наступатимуть росіяни після Вугледара: що кажуть у британській розвідці

Після захоплення міста Вугледар на Донеччині російські окупанти, ймовірно, продовжать наступ. Під загрозою можуть бути село Богоявленка та велике селище Велика Новосілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост британської розвідки у соціальній мережі X.

Повідомляється, що 1 жовтня російські війська взяли під контроль місто Вугледар на перетині двох ключових фронтів - Запорізького та Донецького. Захоплення відбулося незабаром після того, як окупанти поновили наступальну кампанію у вересні. До кінця місяця війська майже оточили Вугледар та змусили Сили оборони України відступити.

Росія робила спорадичні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат. Місто розташоване на височині, що робило його гарною позицією з погляду оборони.

"Ймовірно, російські війська спробують продовжити наступ найближчими тижнями. На заході однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка", - зазначили у британській розвідці.

Фото: після Вугледару росіяни можуть наступати на Велику Новосілку та Богоявленку (deepstatemap.live)

Втрата Вугледару

Зазначимо, Сили оборони України підтвердили вихід із Вугледару у середу, 2 жовтня. Повідомлялося, що противник намагався взяти місто за будь-яку ціну і під час флангових ударів виснажив українську оборону.

Президент Володимир Зеленський назвав це правильним кроком, щоб урятувати життя військових.

Про наслідки для фронту читайте у матеріалі "Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі".