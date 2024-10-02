Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі

ЗСУ були вимушені вийти Вугледара на Донеччині через тиск ворога, який ціною шалених втрат окупував місто. Відтак українським воїнам доведеться відходити до укріплених рубежів й тримати оборону далі, а росіяни, імовірно, продовжать наступ в бік Курахового.

Детальніше про бої за Вугледар, що означає втрата міста і що буде далі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Бої за Вугледар та відхід ЗСУ з міста

Офіційно відхід українських військ з Вугледару сьогодні підтвердило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Там зазначили, що ворог зазнав чисельних втрат, але у намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль спрямував резерви для проведення флангових ударів, "які виснажили оборону підрозділів ЗСУ" і виникла загроза оточення.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Перед цим, 30 вересня проєкт DeepState написав у Telegram-каналі, що окупанти увійшли до Вугледара із заходу і півдня, а пізно ввечері 1 жовтня аналітики повідомили про окупацію міста. Примітно, що український Генштаб ЗСУ в сьогоднішньому зведенні вранці, описуючи ситуацію на різних напрямках фронту, не згадував Вугледар.

"Звичайно, Україна втратила плацдарм з якого було тримати оборону вигідно. І героїчно це робив наш контингент фактично понад 2 роки, утримуючи цей плацдарм", - сказав в коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та зазначив, що наші воїни знищили там велику кількість особового складу військ РФ та її техніки.

Зазначимо, що бої за Вугледар з різною інтенсивністю тривали з кінця березня 2022 року. Тримали оборону міста воїни 72-ї механізованої бригади ЗСУ. При цьому в останні пів року в умовах активних штурмів з боку військ РФ.

Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко розповів "Суспільному", що українські бійці знищили дев'ять бригад окупантів. Натомість нині у Вугледарі стоять щонайменше п'ять бригад армії РФ. Противник кинув на штурми міста свіжі та навчені підрозділи.

"Ворог активно штурмував флангами, робив все можливе, щоб потім вже в лобову піти флангами на місто. Але до цього ворог активно штурмував Водяне, виходив на зручні позиції. Штурмував шахти поруч з містом", - розповів військовий та додав, що для досягнення мети окупанти масовано використовували "коврові бомбардування" КАБами та ФАБами.

Наразі в місті, населення якого налічувало до 15 тисяч людей, залишається 107 осіб, які категорично відмовилися виїжджати. Вони живуть у підвалах. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, дітей з міста давно евакуювали.

Фото: ЗСУ вивели війська з Вугледара через загрозу оточення (скрін мапи deepstatemap)

Чого очікувати далі

Як пояснює РБК-Україна експерт Мусієнко, російські війська дійсно мали перевагу, тому ЗСУ довелося відійти. За його словами, тепер противник буде контролювати панівні висоти. Українським воїнам доведеться відходити фактично до укріплених рубежів.

"Скажімо, відшукувати ці укріплені рубежі висоти, які ми можемо використати і на цих висотах закріплюватися, тримати оборону. Далі все буде залежати від характеру дій противника. Імовірно, вони продовжать наступ далі на північний захід і будуть рухатися в бік Курахового з цього напрямку", - припускає Мусієнко.

Він не виключає імовірності, що українські сили будуть поступово відходити до Курахового, до міст і населених пунктів, де є можливість закріпитися і краще тримати оборону.

"І фактично формувати ось такий пояс міст-фортець, де ми можемо триматися доволі таки довго, як показує практика. Тому зараз Росія буде робити акцент для того, щоб максимально наступати у відкритих районах через малі населені пункти", - каже Мусієнко.

На його думку, окупанти вони будуть робити все, щоб підступити до Курахового і Покровська, брати в оточення, але не починати бої безпосередньо за ці населені пункти, очікуючи перегрупування, підкріплення і доукомплектування власних сил.

Фото: окупанти рухатимуться до Курахового і Покровська, аби взяти міста в оточення (скрін мапи deepstatemap)

Чи змінить захоплення міста хід операцій РФ на Донеччині

На думку Мусієнка, другий сценарій, який може бути - це те, що ворог може формувати сили в районі Приютного, Великої Новосілки на Времівському напрямку для того, щоб рушити і там.

"Тобто паралельно в південній частині Донецької області іти двома напрямками від Вугледару і от якраз на Времівському напрямку. Щоб з півдня фактично тиснути з південного флангу на Курахове і Покровськ", - пояснює співрозмовник.

Плюс до цього, за словами експерта, агресор може намагатися тиснути в районі Куп'янська. Тобто розтягувати українську лінію оборони на сході і змушувати ЗСУ перекидати свої сили з Курської області.

Фото: росіяни з південного флангу можуть тиснути на Курахове і Покровськ (скрін мапи deepstatemap)

"Тобто вони хочуть розтягти нашу, лінію оборони, просунутися якомога вглиб Донецької області. Далі наступати, застосовуючи значну кількість піхоти, і фактично до зими спробувати брати в напівоточення Курахове, Покровськ, але навряд чи вести безпосередньо бойові дії за них. Тобто в міській забудові. А ми будемо поступово відходити, відкочуватися до Курахового на Вугледарському напрямку", - підсумовує Мусієнко.

Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) висловили думку, що захоплення Вугледара росіянами навряд чи кардинально змінить їх хід наступальних операцій на заході Донецької області. В основному вони ґрунтують свої висновки на тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом.

Експерт Мусієнко зауважує, якщо говорити в контексті планів росіян, то вони дійсно не змінюються. Оскільки РФ має певні успіхи, просувається. Зараз окупанти пробуксовують, а ЗСУ роблять все, щоб темпи цієї операції збити, виснажити ворога, щоб протидіяти йому.

"А росіяни якраз намагаються змінювати хід подій щонайменше на тактичному рівні. Те, що сталося, це тактичний успіх Росії, який може перерости в тому випадку, якщо їм вдасться розвинути темп операції і здійснити стрімкий, скажімо, ривок після Вугледару, що навряд чи станеться", - додає Мусієнко.