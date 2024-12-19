Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни

У середині грудня "Укрзалізниця" запустила три нові поїзди до Європи, зараз у компанії вже 20 міжнародних маршрутів. Ними можна добратись до 5 країн - Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.
РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" розповідає, у які європейські міста можна добратись потягом та скільки коштують квитки на ці напрямки.
"Укрзалізниця" має 11 рейсів у Польщу з 7 українських міст. Вартість квитків коливається від 15,80 до 76,20 євро, залежно від пункту відправлення та прибуття. Потягом з України можна добратись до Варшави, Хелму і Перемишля.
Вартість квитків до Польщі:
15 грудня "Укрзалізниця" запустила ще один потяг до Угорщини - Київ-Будапешт. Він має спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст. Крім цього, у Будапешт можна відправитись зі Львова, Мукачева та Чопа. Вартість квитків коливається від 25 до 67,30 євро.
Вартість квитків до Угорщини:
Зараз до Австрії можна доїхати "Укрзалізницею" з Києва, Львова та Чопу. Вартість коливається від 70,30 до 89,60 євро. З 2025 року подорож із Києва до Відня через Чоп буде коротшою на три години. Також з'явиться додатковий вагон, тому буде на 70% більше місць.
Вартість квитків до Австрії:
"Укрзалізниця" із 15 грудня запустила пересадковий маршрут в Словаччину із Києва до Братислави. З потяга №27/28 Київ - Чоп доведеться пересісти на №617/961 Чоп - Братислава від словацької залізниці ZSSK. Цим потягом також можна добратись до Кошице, Жиліна, Трнави та Попраду.
Вартість квитків до Словаччини:
З 15 грудня до столиці Молдови можна добратись потягом зі Львова. Між містами курсуватимуть вагони купе. Також у Кишинів відправляються потяги з Києва.
Вартість квитків до Молдови:
Додамо, що ціна на напрям Київ і Львів - Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту - в євро. Вартість квитка зазначена без урахування комісійного збору, який становить 55 грн.
Купити квитки на міжнародні напрямки можна тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку.
Продаж квитків стартує:
При купівлі квитка потрібно вказати персональні дані пасажира, оплата відбувається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення. На це надається 15 хвилин.
Як купити квиток на міжнародний напрямок (скриншот)
Читайте також про те, що "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на Київську дитячу залізницю через чат-боти у Viber і Telegram. Купити квитки можна за 20 днів до поїздки, також можна оформити квитки для групи до 20 осіб.
Раніше ми писали про те, що у поїздах "Укрзалізниці" надається низка безкоштовних послуг, а також є платні послуги. Пасажири можуть купити напої, друковану продукцію, можливість використання постелі та СВЧ-печі чи холодильника. У швидкісних поїздах Інтерсіті безкоштовно доступні кип’ячена вода, клінінгові послуги, засоби гігієни та аптечка.
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