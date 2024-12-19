Куди можна поїхати з України до Європи поїздом: перелік напрямків та ціни

Які є міжнародні напрямки і скільки коштують квитки на них

"Укрзалізниця" має 11 рейсів у Польщу з 7 українських міст. Вартість квитків коливається від 15,80 до 76,20 євро, залежно від пункту відправлення та прибуття. Потягом з України можна добратись до Варшави, Хелму і Перемишля.

Вартість квитків до Польщі:

Кив - Варшава - 76,20 євро

Київ - Хелм - 44,80 євро

Київ - Перемишль - 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)

Київ - Перемишль (потяг) - 47,90 євро

Харків - Хелм - 56,90 євро

Дніпро - Хелм - 59,59 євро

Харків - Перемишль - 58,40 євро

Запоріжжя - Перемишль - 60,10 євро

Одеса - Перемишль - 49,10 євро

Рава-Руська - Варшава - 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)

Львів - Перемишль - 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)

15 грудня "Укрзалізниця" запустила ще один потяг до Угорщини - Київ-Будапешт. Він має спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст. Крім цього, у Будапешт можна відправитись зі Львова, Мукачева та Чопа. Вартість квитків коливається від 25 до 67,30 євро.

Вартість квитків до Угорщини:

Київ - Будапешт - 67,30 євро

Львів - Будапешт - 49,90 євро

Мукачево - Будапешт - 25,00 євро

Чоп - Будапешт - 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)

Зараз до Австрії можна доїхати "Укрзалізницею" з Києва, Львова та Чопу. Вартість коливається від 70,30 до 89,60 євро. З 2025 року подорож із Києва до Відня через Чоп буде коротшою на три години. Також з'явиться додатковий вагон, тому буде на 70% більше місць.

Вартість квитків до Австрії:

Київ - Відень - 89,60 євро

Львів - Відень - 71,20 євро

Чоп - Відень - 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)

"Укрзалізниця" із 15 грудня запустила пересадковий маршрут в Словаччину із Києва до Братислави. З потяга №27/28 Київ - Чоп доведеться пересісти на №617/961 Чоп - Братислава від словацької залізниці ZSSK. Цим потягом також можна добратись до Кошице, Жиліна, Трнави та Попраду.

Вартість квитків до Словаччини:

Мукачево - Кошице - 11,00 євро

Київ - Братислава - від 44,5 євро

З 15 грудня до столиці Молдови можна добратись потягом зі Львова. Між містами курсуватимуть вагони купе. Також у Кишинів відправляються потяги з Києва.

Вартість квитків до Молдови:

Київ - Кишинів - 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львів - Кишинів - 3 965 гривень (купе)

Додамо, що ціна на напрям Київ і Львів - Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту - в євро. Вартість квитка зазначена без урахування комісійного збору, який становить 55 грн.

Коли і як купувати квитки на міжнародні напрямки

Купити квитки на міжнародні напрямки можна тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку.

Продаж квитків стартує:

польський напрямок (Перемишль, Холм, Варшава) о 09:00, за 20 діб до дати відправлення

словацький, угорський, австрійський напрямки о 08:00, за 20 діб

молдовський напрямок - о 08:00, за 30 діб

При купівлі квитка потрібно вказати персональні дані пасажира, оплата відбувається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення. На це надається 15 хвилин.

Як купити квиток на міжнародний напрямок (скриншот)