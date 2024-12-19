Куда можно поехать из Украины в Европу на поезде: перечень направлений и цены

Какие есть международные направления и сколько стоят билеты на них

"Укрзализныця" имеет 11 рейсов в Польшу из 7 украинских городов. Стоимость билетов колеблется от 15,80 до 76,20 евро, в зависимости от пункта отправления и прибытия. Поездом из Украины можно добраться до Варшавы, Хелма и Перемышля.

Стоимость билетов в Польшу:

Киев - Варшава - 76,20 евро

Киев - Хелм - 44,80 евро

Киев - Перемышль - 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)

Киев - Перемышль (поезд) - 47,90 евро

Харьков - Хелм - 56,90 евро

Днепр - Хелм - 59,59 евро

Харьков - Перемышль - 58,40 евро

Запорожье - Перемышль - 60,10 евро

Одесса - Перемышль - 49,10 евро

Рава-Русская - Варшава - 29,60 евро (І класс), 26,40 евро (ІІ класс)

Львов - Перемышль - 15,80 евро (І класс), 10,80 (ІІ класс)

15 декабря "Укрзализныця" запустила еще один поезд в Венгрию - Киев-Будапешт. Он имеет спальные вагоны классов купе (4 места) и люкс (2 места). Расписание предусматривает удобные пересадки на рейсы в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города. Кроме этого, в Будапешт можно отправиться из Львова, Мукачево и Чопа. Стоимость билетов колеблется от 25 до 67,30 евро.

Стоимость билетов в Венгрию:

Киев - Будапешт - 67,30 евро

Львов - Будапешт - 49,90 евро

Мукачево - Будапешт - 25,00 евро

Чоп - Будапешт - 35,50 евро (І класс), 23,60 (ІІ класс)

Сейчас в Австрию можно доехать "Укрзализныцей" из Киева, Львова и Чопа. Стоимость колеблется от 70,30 до 89,60 евро. С 2025 года путешествие из Киева в Вену через Чоп будет короче на три часа. Также появится дополнительный вагон, поэтому будет на 70% больше мест.

Стоимость билетов в Австрию:

Киев - Вена - 89,60 евро

Львов - Вена - 71,20 евро

Чоп - Вена - 70,30 евро (I класс), 43,90 (II класс)

"Укрзализныця" с 15 декабря запустила пересадочный маршрут в Словакию из Киева в Братиславу. С поезда №27/28 Киев - Чоп придется пересесть на №617/961 Чоп - Братислава от словацкой железной дороги ZSSK. Этим поездом можно добраться до Кошице, Жилина, Трнавы и Попрада.

Стоимость билетов в Словакию:

Мукачево - Кошице - 11,00 евро

Киев - Братислава - от 44,5 евро

С 15 декабря в столицу Молдовы можно добраться поездом из Львова. Между городами будут курсировать вагоны купе. Также в Кишинев отправляются поезда из Киева.

Стоимость билетов в Молдову:

Киев - Кишинев - 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львов - Кишинев - 3 965 гривен (купе)

Добавим, что цена на направление Киев і Львов - Кишинев указана цена в гривнах, на остальные - в евро. Стоимость билета указана без учета комиссионного сбора, который составляет 55 грн.

Когда и как покупать билеты на международные направления

Купить билеты на международные направления можно только онлайн: в чат-боте, на сайте Укрзализныци или приложении.

Продажа билетов стартует:

польское направление (Перемышль, Холм, Варшава) в 09:00, за 20 суток до даты отправления

словацкое, венгерское, австрийское направления в 08:00, за 20 суток

молдавское направление - в 08:00, за 30 суток

При покупке билета нужно указать персональные данные пассажира, оплата происходит в национальной валюте в пересчете к курсу евро на момент оформления. На это предоставляется 15 минут.

Как купить билет на международное направление (скриншот)