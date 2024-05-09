Кубраков вперше відреагував на рішення щодо його звільнення: зі мною не обговорювали

"Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - написав міністр.

Він зазначив, що готовий надати звіт роботи міністерства за всіма напрямками. Міністр нагадав, що з перших днів війни до обовʼязків міністерства у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.

"Щодо голосування за даний проект постанови Верховною радою - за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю - шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення згідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", - додав Кубраков.