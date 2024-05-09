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Кубраков вперше відреагував на рішення щодо його звільнення: зі мною не обговорювали

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Віцепрем’єр з відновлення та міністр розвитку громад, територій і інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на рішення щодо його звільнення. Він заявив, що це питання з ним не обговорювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кубракова у Facebook.

"Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - написав міністр.

Він зазначив, що готовий надати звіт роботи міністерства за всіма напрямками. Міністр нагадав, що з перших днів війни до обовʼязків міністерства у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.

"Щодо голосування за даний проект постанови Верховною радою - за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю - шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення згідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", - додав Кубраков.

 

Звільнення Кубракова

Нагадаємо, у Верховній раді з'явилася постанова про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Транспортний комітет парламенту підтримав постанову. Очікується, що Рада проголосує за звільнення вже сьогодні, 9 травня.

Додамо, що раніше у парламенті заявили про намір розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і виокремити окреме відомство, яке буде займатися питаннями розвитку регіонів. Для цього потрібно звільнити Кубракова з посади голови об'єднаного міністерства.

Більше про те, що відомо про Олександра Кубракова та його звільнення - читайте у нашому матеріалі.

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МІУОлександр Кубраков