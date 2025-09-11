Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу

Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Поєдинки відбудуться 17, 18, 23 та 24 вересня за участю 32 команд, включно з "Динамо", "Шахтарем", "Полісся" та "Олександрією".
Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
На цій стадії Загалом у розіграші Кубку-2025/26 беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.
В 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться переможці 1/32 фіналу та чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках.
У новому регламенті Кубку України переможець 1/16 фіналу визначатиметься у серії пенальті у разі нічиєї в основний час - додаткові тайми на цій стадії не передбачені.
Тріумфатори цих одноматчевих протистоянь продовжать боротьбу у 1/8 фіналу.
17 вересня
18 вересня
23 вересня
24 вересня
Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, що чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який у фіналі минулого сезону-2024/2025 обіграв київське "Динамо".
Також дивіться відео, як супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами".