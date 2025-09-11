UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу

Розклад 1/16 фіналу Кубку України (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Поєдинки відбудуться 17, 18, 23 та 24 вересня за участю 32 команд, включно з "Динамо", "Шахтарем", "Полісся" та "Олександрією".

Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Куюок України 2025/26: формат турніру

На цій стадії Загалом у розіграші Кубку-2025/26 беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.

В 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться переможці 1/32 фіналу та чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках.

У новому регламенті Кубку України переможець 1/16 фіналу визначатиметься у серії пенальті у разі нічиєї в основний час - додаткові тайми на цій стадії не передбачені.

Тріумфатори цих одноматчевих протистоянь продовжать боротьбу у 1/8 фіналу.

Розклад матчів 1/16 фіналу

17 вересня

  • "Металіст" - "ЛНЗ" 13:00
  • "Чернігів" - "Кривбас" 13:00
  • "Полісся-Ставки" - "Шахтар" 15:30
  • "Лівий берег" - "Вікторія" 15:30
  • "Олександрія" - "Динамо" 18:00

18 вересня

  • "Металург" - "Фенікс-Маріуполь" 13:00
  • "Буковина" - "Карпати" 15:30
  • "Нива Тернопіль" - "Полтава" 18:00

23 вересня

  • "Олімпія" - "Лісне" 13:00
  • "Денгофф" - "Агробізнес" 15:30

24 вересня

  • "Агротех" - "Чорноморець" 13:00
  • "Інгулець" - "Поділля" 13:00
  • "Нива Вінниця" - "Гірник-Спорт" 15:30
  • "Локомотив" - "Верес" 15:30
  • "Колос Полонне" - "Металіст 1925" 15:30
  • "Рух" - "Полісся" 18:00

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який у фіналі минулого сезону-2024/2025 обіграв київське "Динамо".

Також дивіться відео, як супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами".

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболКубок УкраїниШахтарДинамо