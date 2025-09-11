Кубок Украины стартует: даты, время и все матчи 1/16 финала

Украинская ассоциация футбола объявила расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины-2025/26. Поединки состоятся 17, 18, 23 и 24 сентября с участием 32 команд, включая "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На этой стадии Всего в розыгрыше Кубка-2025/26 принимают участие 68 команд, среди которых 21 любительская.
В 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться победители 1/32 финала и четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках.
В новом регламенте Кубка Украины победитель 1/16 финала будет определяться в серии пенальти в случае ничьей в основное время - дополнительные таймы на этой стадии не предусмотрены.
Триумфаторы этих одноматчевых противостояний продолжат борьбу в 1/8 финала.
17 сентября
18 сентября
23 сентября
24 сентября
Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Напомним, что действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого сезона-2024/2025 обыграл киевское "Динамо".
