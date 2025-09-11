Кубок Украины стартует: даты, время и все матчи 1/16 финала

Куюок Украины 2025/26: формат турнира

На этой стадии Всего в розыгрыше Кубка-2025/26 принимают участие 68 команд, среди которых 21 любительская.

В 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться победители 1/32 финала и четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках.

В новом регламенте Кубка Украины победитель 1/16 финала будет определяться в серии пенальти в случае ничьей в основное время - дополнительные таймы на этой стадии не предусмотрены.

Триумфаторы этих одноматчевых противостояний продолжат борьбу в 1/8 финала.

Расписание матчей 1/16 финала

17 сентября

"Металлист" - "ЛНЗ" 13:00

"Чернигов" - "Кривбасс" 13:00

"Полесье-Ставки" - "Шахтер" 15:30

"Левый берег" - "Виктория" 15:30

"Александрия" - "Динамо" 18:00

18 сентября

"Металлург" - "Феникс-Мариуполь" 13:00

"Буковина" - "Карпаты" 15:30

"Нива Тернополь" - "Полтава" 18:00

23 сентября

"Олимпия" - "Лесное" 13:00

"Денгофф" - "Агробизнес" 15:30

24 сентября

"Агротех" - "Черноморец" 13:00

"Ингулец" - "Подолье" 13:00

"Нива Винница" - "Горняк-Спорт" 15:30

"Локомотив" - "Верес" 15:30

"Колос Полонное" - "Металлист 1925" 15:30

"Рух" - "Полесье" 18:00

Где смотреть матчи

Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.