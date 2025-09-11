RU

Кубок Украины стартует: даты, время и все матчи 1/16 финала

Расписание 1/16 финала Кубка Украины (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская ассоциация футбола объявила расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины-2025/26. Поединки состоятся 17, 18, 23 и 24 сентября с участием 32 команд, включая "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Куюок Украины 2025/26: формат турнира

На этой стадии Всего в розыгрыше Кубка-2025/26 принимают участие 68 команд, среди которых 21 любительская.

В 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться победители 1/32 финала и четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках.

В новом регламенте Кубка Украины победитель 1/16 финала будет определяться в серии пенальти в случае ничьей в основное время - дополнительные таймы на этой стадии не предусмотрены.

Триумфаторы этих одноматчевых противостояний продолжат борьбу в 1/8 финала.

Расписание матчей 1/16 финала

17 сентября

  • "Металлист" - "ЛНЗ" 13:00
  • "Чернигов" - "Кривбасс" 13:00
  • "Полесье-Ставки" - "Шахтер" 15:30
  • "Левый берег" - "Виктория" 15:30
  • "Александрия" - "Динамо" 18:00

18 сентября

  • "Металлург" - "Феникс-Мариуполь" 13:00
  • "Буковина" - "Карпаты" 15:30
  • "Нива Тернополь" - "Полтава" 18:00

23 сентября

  • "Олимпия" - "Лесное" 13:00
  • "Денгофф" - "Агробизнес" 15:30

24 сентября

  • "Агротех" - "Черноморец" 13:00
  • "Ингулец" - "Подолье" 13:00
  • "Нива Винница" - "Горняк-Спорт" 15:30
  • "Локомотив" - "Верес" 15:30
  • "Колос Полонное" - "Металлист 1925" 15:30
  • "Рух" - "Полесье" 18:00

Где смотреть матчи

Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Напомним, что действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого сезона-2024/2025 обыграл киевское "Динамо".

Также смотрите видео, как супербомбардир "Шахтера" забил 6 голов в победном матче с "Карпатами".

