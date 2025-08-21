ua en ru
Супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами": як йому це вдалося (відео)

Четвер 21 серпня 2025
UA EN RU
Супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами": як йому це вдалося (відео) Фото: Мохамаду Канте (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

У матчі чемпіонату України серед команд U-19 донецький "Шахтар" розгромив "Карпати" з рахунком 6:0. Усі м'ячі у цій грі забив один футболіст – 18-річний гамбійський нападник Мохамаду Канте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Блискуча статистика у новому сезоні

Форвард оформив гекса-трик, тричі вразивши ворота суперника у кожному з таймів.

Канте приєднався до "Шахтаря" у липні 2025 року, а вже зараз вражає результативністю. За три тури чемпіонату U-19 він забив 8 голів, жодного з яких - з пенальті. Для порівняння, найближчі переслідувачі у гонці бомбардирів мають по три голи.

Кар'єра Канте до "Шахтаря"

До переїзду в Україну Канте виступав за "Вагаду" у другому дивізіоні чемпіонату Гамбії. У сезоні-2023/24 він став найкращим бомбардиром клубу з дев'ятьма голами і чотирма асистами. Його результативність дозволила команді зберегти прописку у лізі та привернула увагу скаутів.

Характеристики та стиль гри

Форвард має зріст 183 см і вагу 84 кг, що робить його потужним нападником. Канте відзначається вмінням грати головою – у матчі з "Карпатами" він двічі забив саме так. Також юнак має швидкість, добре обирає позицію та відчуває момент у штрафному майданчику.

Наступні матчі

Наступну гру "Шахтар" U-19 проведе 30 серпня проти "Олександрії". Вболівальники з нетерпінням очікують, чи зможе молодий талант продовжити свою серію і знову вразити результативністю.

Раніше розповіли про умови контракту, який "Наполі" запропонував Довбику.

Також ми писали, що "Шахтар" продає лідера в АПЛ після вильоту з Ліги Європи.

