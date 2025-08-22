Кубок України в новому форматі: повний розклад матчів 1/32 фіналу та де дивитися

Наразі без лідерів

Матчі 1/32 фіналу пройдуть 22-25 серпня. На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи, а також 12 команд української Прем'єр-ліги.

Водночас чотири учасники єврокубків – "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія" пропускають стартовий раунд – вони розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.

Найцікавіші дуелі

Серед учасників 1/32 фіналу – одна пара, де між собою зіграють представники УПЛ: харківський "Металіст 1925" протистоятиме столичній "Оболоні".

Цікавою обіцяє бути й дуель іншого київського клубу – "Лівого Берега" з "Кудрівкою". Кияни за підсумками минулого сезону залишили елітний дивізіон, тоді як команда з Чернігівщини дебютувала в турнірі.

Ще одне помітне протистояння: одеський "Чорноморець" проти луганської "Зорі". Ще минулого сезону колективи суперничали в УПЛ, але одесити за підсумками чемпіонати залишили елітну лігу.

Повний розклад матчів

Усього на даному етапі заплановано 28 поєдинків.

Кубок України, 1/32 фіналу, розклад матчів

П'ятниця, 22 серпня

13:00. "Маяк" (Сарни) – "Металіст" (Харків)

13:00. "Вікторія" (Суми) – "Ворскла" (Полтава)

15:30. "Карбон" (Черкаси) – "Інгулець" (Петрове)

17:30. "Локомотив" (Київ) – "Колос" (Ковалівка)

Субота, 23 серпня

12:00. IRON (Запоріжжя) – "Полтава"

12:00. "Олімпія" (Савинці) – "Вільхівці"

13:00. "Денгофф" (Денихівка) – "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)

13:00. "Агротех" (Тишківка) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

13:00. "Чорноморець" (Одеса) – "Зоря" (Луганськ)

13:00. "Фазенда" (Чернівці) – "Металург" (Запоріжжя)

14:00. "Авангард" (Лозова) – "Буковина" (Чернівці)

14:00. "Пробій" (Городенка) – ЛНЗ (Черкаси)

14:00. "Агро-Нива" (Коростень) – "Верес" (Рівне)

14:00. "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – "Тростянець"

15:30. "Скала 1911" (Стрий) – "Поділля" (Хмельницький)

18:00. "Лівий Берег" (Київ) – "Кудрівка"

Неділя, 24 серпня

13:00. "Колос" (Полонне) – "Нафтовик" (Долина)

13:00. "Пенуел" (Кривий Ріг) – "Карпати" (Львів)

14:00. "Куликів-Білка" (Куликів) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:00. "Корміл" (Яворів) – "Рух" (Львів)

15:30. "Ужгород" – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30. "Нива" (Вінниця) – ЮКСА (Київ)

18:00. "Металіст 1925" (Харків) – "Оболонь" (Київ)

Понеділок, 25 серпня

13:00. "Реал Фарма" (Одеса) – "Нива" (Тернопіль)

14:00. "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) – "Лісове" (Київ)

15:30. "Діназ" (Київ) – "Агробізнес" (Волочиськ)

15:30. "Атлет" (Київ) – "Чернігів"

15:30. "Полісся Ставки" (Пісківка) – "Ребел" (Київ)

Новий формат турніру: що змінилося

Всі раунди складатимуться лише з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначатиметься серія пенальті – без додаткового часу.

Жереб буде повністю відкритим, тому топ-клуби, зокрема, "Шахтар" та "Динамо", можуть зустрітися вже на старті або зіграти з аматорами.

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.