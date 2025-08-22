Кубок України в новому форматі: повний розклад матчів 1/32 фіналу та де дивитися

У найближчий вікенд не буде матчів чергового туру УПЛ. Натомість 12 учасників еліти разом з представниками інших дивізіонів стартують в Кубку країни, який цьогоріч вперше пройде в новому форматі.
Детально про старт другого за значенням вітчизняного турніру – розповідає РБК-Україна.
Матчі 1/32 фіналу пройдуть 22-25 серпня. На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи, а також 12 команд української Прем'єр-ліги.
Водночас чотири учасники єврокубків – "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія" пропускають стартовий раунд – вони розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.
Серед учасників 1/32 фіналу – одна пара, де між собою зіграють представники УПЛ: харківський "Металіст 1925" протистоятиме столичній "Оболоні".
Цікавою обіцяє бути й дуель іншого київського клубу – "Лівого Берега" з "Кудрівкою". Кияни за підсумками минулого сезону залишили елітний дивізіон, тоді як команда з Чернігівщини дебютувала в турнірі.
Ще одне помітне протистояння: одеський "Чорноморець" проти луганської "Зорі". Ще минулого сезону колективи суперничали в УПЛ, але одесити за підсумками чемпіонати залишили елітну лігу.
Усього на даному етапі заплановано 28 поєдинків.
Кубок України, 1/32 фіналу, розклад матчів
П'ятниця, 22 серпня
Субота, 23 серпня
Неділя, 24 серпня
Понеділок, 25 серпня
Всі раунди складатимуться лише з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначатиметься серія пенальті – без додаткового часу.
Жереб буде повністю відкритим, тому топ-клуби, зокрема, "Шахтар" та "Динамо", можуть зустрітися вже на старті або зіграти з аматорами.
Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
